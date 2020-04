Einsam kenguru i folketomt storbysentrum i Australia

utenriks

Politiet delstaten South Australia har delt video av kenguruen på Facebook som i einsam majestet hoppar gatelangs i sentrum av delstatshovudstaden Adelaide søndag morgon.

Den einslege kenguruen held god fart nær Victoria Square og lèt seg heller ikkje affisere av det einaste han møter i rørsle, ein bil som kjem frå høgre i eit lyskryss og ikkje stoppar. Bilføraren ser heller ikkje ut til å bry seg om kenguruen.

Australiarar kommenterer tørt under innlegget at å leggje ut slike videoar ikkje akkurat hjelper dei med å bryte ned fordommar om at dei har kenguruar i gatene.

(©NPK)