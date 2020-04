EU og Storbritannia tek opp att samtalar

utenriks

Dei to partane har berre litt over åtte månader på seg til å komme fram til ein avtale om det framtidige forholdet etter at britane melde seg ut av EU tidlegare i år. Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.

Sjølv utan koronakrisa er det svært knapt med tid for å få på plass ein omfattande handelsavtale. Sist veke gjentok den britiske regjeringa at det er uaktuelt å gå med på ei forlenging.

– Vi vil ikkje be om ei forlenging. Dersom EU spør, seier vi nei. Ei forlenging vil berre trekkje ut forhandlingane, skreiv den britiske sjefforhandlaren David Frost på Twitter torsdag. Då Parlamentet vedtok utmeldingsavtalen i januar, lovfesta dei til og med at det ikkje skal vere fleire forlengingar eller forseinkingar.

Den første forhandlingsrunden vart halden i Brussel byrjinga av mars, men etter det har samtalane vorte utsett og avlyst. I mellomtida har EUs sjefforhandlar Michel Barnier testa positivt for korona, og Storbritannias statsminister Boris Johnson har vore svært sjuk.

Fiskeri og vilkåra for tilgjenge til EUs indre marknad er blant dei viktigaste og vanskelegaste spørsmåla partane må bli samde om. Begge er samde om at det må skje tydelege framsteg innan juni.

(©NPK)