Åslaug Haga: Koronakrisa kan føre til matkrise i sør

– Vi fryktar at koronaviruset kan opne ein ny front, og at det kjem ei matkrise etter helsekrisa. Det må vi for all del unngå, seier Haga til NTB.

Den tidlegare Sp-leiaren er i dag assisterande visepresident i FNs jordbruksfond IFAD, som har menneske på landsbygda i dei fattigaste landa i verda som målgruppe.

Haga understrekar at ho ikkje er bekymra for noka matkrise i vår del av verda. Noko slikt ser ein ingen tendensar til i dag.

– Men i sør er det ei heilt reell problemstilling, åtvarar ho.

Ny hjelpepakke

IFAD legg no 40 millionar dollar på bordet av eigne middel i håp om å sikre at matproduksjonen ikkje stoppar opp. Summen svarer til om lag 415 millionar norske kroner.

I tillegg håper FN-fondet på ytterlegare bidrag frå donorar på 200 millionar dollar, tilsvarande 2,1 milliardar kroner.

Hjelpepakken har fire delar, forklarer Haga:

* Prosjektstøtte til innsatsvarer som såkorn og gjødsel for å hjelpe bønder i fattige land med å halde produksjonen gåande.

* Pengar til auka lagerkapasitet og samarbeid med styresmakter for å sikre at forsyningslinjene blir haldne opne.

* Mikrokreditt og lån til bønder og til små og mellomstore bedrifter som treng kapital.

* Styrkt tilgang til digitale tenester som kan hjelpe bøndene.

Milliardar av menneske

Haga viser til at det finst 500 millionar små gardsbruk i sør. Desse bidreg med halvparten av kaloriane som blir inntekne globalt og 70 prosent av kaloriane som blir etne i utviklingsland.

Samtidig er mellom to og tre milliardar menneske knytt til gardsbruka.

– Så vi snakkar om mange menneske, og vi snakkar om folk som i utgangspunktet er blant verdas fattigaste.

Utfordringa er ifølgje Haga at tiltak som i utgangspunktet er heilt nødvendige for å slå ned spreiinga av koronaviruset i utviklingsland, samtidig fører til at tilførselen av innsatsvarer som såkorn og gjødsel stoppar opp, og at mange bønder ikkje får selt varene sine på marknaden.

– Mange av desse småbøndene lever frå hand til munn, påpeikar ho.

– Dei har ikkje pengar å gå på. Dei har ikkje oppbygde reservar.

