Iran: 87 nye koronadødsfall, opp til 5.118

Det er den sjette dagen på rad Iran har meldt inn under 100 dødsfall, men talet på søndag var 14 opp frå døgnet før.

Helsedepartementet i landet seier 1.343 nye tilfelle er påviste, og at det samla talet no er 82.211. Av dei som har vorte innlagde på sjukehus, har 57.023 vorte friske, medan tilstanden er kritisk for 3.456 personar.

Iran har slite med å få bukt med spreiinga etter at landet vart det første i Midtausten som vart ramma i midten av februar. Helseekspertar i og utanfor Iran har sagt at talet på døde kan vere høgare enn det styresmaktene opplyser.

