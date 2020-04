utenriks

– Akkurat no har vi ingen bevis for at ein test for antistoff kan vise at ein person er immun eller verna mot å bli smitta igjen, seier Maria van Kerkhove, som er epidemiolog i Verdshelseorganisasjonen (WHO) til Sky News.

Fleire land arbeider med å få kjøpt inn testutstyr som skal måle om personar har antistoff mot covid-19, blant dei Storbritannia.

Omtrent 580.000 av dei drygt 2,2 millionane som har fått påvist koronaviruset i verda, er friskmelde, ifølgje tal frå Worldometer.

(©NPK)