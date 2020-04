utenriks

Det opplyser Canadas statsminister Justin Trudeau laurdag.

Trudeau og USAs president Donald Trump vart i mars samde om å stenge grensa for all ikkje-essensiell trafikk i fire veker, og tiltaket vart sett i verk 21. mars.

No blir stenginga forlengd fram til 18. mai. Grensa er likevel open for varetransport og for canadiske borgarar som bur i USA delar av året.

Tidlegare denne veka sa Trump at grensa til Canada er noko av det første han vil opne.

(©NPK)