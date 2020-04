Trump vil ta opp att valkampmøte

utenriks

Trump sa på den daglege pressebrifinga på fredag at han ikkje ønsker reglar om å halde ein viss fysisk avstand mellom folk på valkamparrangementa. Slike møte pleier å trekke store folkemengder, og Trump ønsker ikkje at dei som kjem skal gå glipp av opplevinga. Han måtte setje alle valkampmøte, som han held på store stadion, på vent frå byrjinga av mars på grunn av koronaepidemien.

Sjølv har han berre vore utanfor Washington éin gong etter det. Men fredag sa han at han planlegg å reise til det amerikanske militærakademiet i New York i mai, og når han tek opp att valkampshowa sine, spår han at «de blir større enn nokosinne».

(©NPK)