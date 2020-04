Funn i USA stadfestar at mange smitta er symptomfrie

utenriks

Den amerikanske marinen har no testa 94 prosent av dei 4.800 om bord i hangarskipet Theodore Roosevelt og fann at over 600 var smitta av koronaviruset.

60 prosent av dei som fekk påvist smitte, var symptomfrie og uvitande om at dei var smitta, skriv Navy Times.

Funnet underbygger tidlegare funn i Kina og Italia og tyder på at langt fleire enn antatt har viruset i kroppen.

Urovekkande

Amerikanske helsestyresmakter har tidlegare anslått at mellom 25 og 50 prosent kan vere uvitande om at dei er smitta.

USAs forsvarsminister Mark Esper kommenterte denne veka funnet til marinen blant mannskapet på Theodore Roosevelt i eit intervju med NBC News og kalla det som «urovekkande».

– Det avdekker at dette viruset har ein annan dynamikk, at det kan bli bore av normale og friske menneske som er heilt uvitande om at dei er smitta, sa Esper.

Viktige funn

Kinesiske forskarar har tidlegare trekt same konklusjon. Kina testar alle som kjem til landet og konstaterte tidleg at fire av fem som fekk påvist smitte, var symptomfrie.

Ifølgje avisa South China Morning Post, som viste til hemmelegstempla data, hadde Kina alt ved utgangen av februar påvist smitte hos over 43.000 som ikkje hadde nokon symptom.

Epidemiologen Tom Jefferson ved Centre for Evidence-Based Medicine ved universitetet i Oxford kalla overfor det britiske legetidsskriftet BMJ det kinesiske funnet «svært, svært viktig».

– Sjølv om dei bommar med 10 prosent, tyder dette på at viruset er overalt. Dersom, og eg understrekar dersom, desse funna er representative, så må vi spørje oss sjølv: Kvifor i helvete stenger vi ned alt, var kommentaren hans.

Betydeleg del

Saman med Carl Heneghan og Jon Brassey har Jefferson analysert statistikk frå fleire stader og konkluderer med at ein betydeleg del smitta er symptomfrie.

Massetesting av innbyggarane i landsbyen Vo'Euganeo vest for Venezia avdekte at mellom 50 og 75 prosent av alle som fekk påvist smitte der, var symptomfrie.

67 prosent av ei gruppe blodgivarar nord i Italia testa òg positivt, men var symptomfrie. Det same var 57 prosent av dei som fekk påvist smitte på ein pleieheim i Washington, og 50 prosent av dei som testa positivt på Island.

Testing av ei gruppe smitta barn i Kina viste at 94 prosent anten var heilt utan symptom, eller opplevde milde eller moderate symptom.

