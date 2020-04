– Minst 7.000 koronadøde på amerikanske sjukeheimar

utenriks

Viruset har spreidd seg til over 4.100 sjukeheimar og andre langtidsinstitusjonar, ifølgje avisa.

Førre månad varsla styresmaktene strengare retningslinjer for over 15.000 sjukeheimar. Tiltaket omfattar avgrensingar på bruk av spiserom, avlysing av sosiale samlingar, og pålegg om at tilsette blir sjekka for feber når dei kjem på jobb.

Ifølgje avisa har ikkje tiltaka vorte implementerte, og sjølv om dei er det, kan tilsette, ute no vite det, vere smitteberarar som fører viruset inn i institusjonane.

