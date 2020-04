Macron: – Det er ting vi ikkje veit om den kinesiske handteringa av koronaviruset

utenriks

– La oss ikkje vere så naive at vi trur at dei har vore mykje betre til å handtere dette, seier Macron om Kinas virusinnsats i eit intervju med Financial Times.

– Vi veit ikkje. Det er heilt klart ting som skjedde, som vi ikkje veit om, seier presidenten.

USA og Storbritannia inntok ei tøffare linje overfor Kina då koronaviruset braut ut i landet i desember.

Utanriksminister Dominic Raab i Storbritannia seier det er heilt nødvendig å stille dei vanskelege spørsmåla om korleis viruset oppstod og korleis det kunne ha vorte stoppa tidlegare.

USA undersøkjer på si side årsaka til virusutbrotet og ser ikkje bort frå at det kan ha komme frå eit laboratorium i Wuhan som gjorde forsøk på flaggermus. Kinesiske forskarar seier viruset truleg vart overført til menneske på ein våtmarknad i byen.

(©NPK)