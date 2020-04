Duterte truar med militærbruk mot karantenebrot

utenriks

I ein TV-tale torsdag gjorde Duterte greie for korleis han ville sørgje for at folk heldt fysisk avstand til kvarandre.

Politiet opplyser at det er registrert 120.000 brot på karantenereglane den siste månaden, inkludert folk som var ute for å sjå hanekamp eller var ute for å drikke.

– Politiet og hæren vil handheve fysisk avstand og portforbod. Det vil dei. Det er som ei krigslov. Du bestemmer, eg likar det ikkje, sa Duterte og la til at han vart tvinga til det dersom folk ikkje viste sjølvdisiplin.

