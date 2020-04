585 nye dødsfall i Spania

utenriks

Torsdag var det samla dødstalet på 19.130, medan det fredag var 19.478. Det er ein auke på 348, medan styresmaktene opplyser at auken var på 585 det siste døgnet.

Den spanske regjeringa krev fredag at alle dei 17 autonome regionane følgjer same kriterium for å telje personar som døyr i samband med virusutbrotet.

Epidemiolog Fernando Simón i det spanske helsedepartementet seier ifølgje El País at endringa fører til nokre korrigeringar av tidlegare data. Ifølgje Simón vil det kunne bli presentert noko avvikande tal knytt til smitta, friskmelde og avdøde dei neste to–tre dagane.

