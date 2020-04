Solid valsiger til regjeringspartiet i Sør-Korea

utenriks

Det venstreorienterte Demokratiske partiet sikra seg absolutt fleirtal i nasjonalforsamlinga for første gong på tolv år. Valoppslutninga var på 66 prosent, den høgaste sidan parlamentsvalet i 1992, trass i koronapandemien.

Berre for nokre månader sidan var Moon trua av skandalar knytt til maktmisbruk og svak økonomisk vekst, medan kritikarane hans kalla politikken overfor Nord-Korea urealistisk.

Den raske og effektive handteringa av virusutbrotet i Sør-Korea sende likevel Moon oppover på meiningsmålingane. Valet onsdag vart i stor grad sett på som ein lakmustest på leiarskapet hans.

Parlamentsvalet var blant dei første i verda under koronakrisa. Alle veljarar måtte bruke munnbind, vaske hendene og bruke plasthanskar. Ved frammøte i vallokala vart det gjennomført temperaturmålingar. Alle som hadde feber, måtte stemme i separate stemmebuer som vart desinfiserte mellom kvar veljar.

Storstilt koronaprosjekt

Mange land har sett på Sør-Korea som ein modell for korleis virusspreiinga best kan avgrensast, med omfattande testing.

Sør-Korea har òg teke i bruk eit storstilt prosjekt som følgjer rørslene til smitta basert på kredittkortbruk, overvakingskamera og mobiltelefonsporing. Rørslene har vorte følgde gjennom dei 14 dagane før påvist smitte og vorte publiserte på offentlege nettstader.

Styresmaktene har òg sendt ut tekstmelding med varsel til folk når det dukkar opp nye smittetilfelle i område der dei bur eller arbeider.

Framgangsmåten har skapt bekymringar knytt til personvern, men han har òg ført til at fleire menneske har meldt seg til testing.

Gleder seg ikkje

Det såkalla koronavirus-diplomatiet er ein faktor bak Moons siger, meiner Minseon Ku, statsvitar ved Ohio State University i USA. Ho viser til at Moon nyleg hadde telefonsamtalar med minst 20 leiarar frå andre land.

Ho legg til at presidenten med hell har klart å framstille pandemien som ei moglegheit for landet til å omstrukturere økonomien og tene på område som kunstig intelligens og legemiddel. Det og den globale heideren for handteringa av virusutbrotet har gjort han populær blant veljarane, meiner ho.

Moon takkar veljarane, men seier samtidig at han føler meir ansvar enn glede over valsigeren.

– Vi skal aldri vere innbilske, men lytte meir audmjuke til folkets stemme, seier han.

Moons parti fekk saman med ein annan alliert 180 av dei 300 plassane i nasjonalforsamlinga. Det største opposisjonspartiet, konservative Samla Framtid sikra seg 103 plassar.

Utanrikspolitisk kritikk

Det konservative partiet har ikkje klart å gjenreise seg etter riksrettssaka mot tidlegare president Park Geun-hye, meiner Ji Yeon Hong, professor ved Hongkong University of Science and Technology.

Professor Leif-Eric Easley ved Ewha University i Seoul meiner at pandemien fjerna merksemda frå kritikken til opposisjonen mot Moon. Det vil derfor vere farleg viss Moon tolkar valet som teikn på å rettferdiggjere utanrikspolitikk som ikkje verkar, meiner han.

– Seouls engasjement overfor Pyongyang har vorte møtt med diplomatiske fornærming og missiltestar. Forsoning overfor Kina har ikkje gitt nokon fordelar, seier han.

– Å vere stor i munnen mot Japan har ikkje fremma sørkoreanske interesser. Og dei progressive ønsker å setje fart i militærreformer og motsetje seg press mot å dele på kostnadene i Seouls allianse med Washington, seier Easley.

(©NPK)