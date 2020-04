utenriks

Lovforslaget har ført til kraftige protestar, men over 800.000 har skrive under på eit opprop til støtte for lova.

Abort i Polen er i dag berre tillate når svangerskapet utgjer ein trussel for livet eller helsa til mor, når det er eit resultat av valdtekt eller incest, eller der det er alvorleg og uoppretteleg skade eller ulækjeleg sjukdom på fosteret.

Lovforslaget vil fjerne det tredje unntaket frå abortforbodet, som så å seie alle abortar som blir utførte i Polen, er heimla i.

