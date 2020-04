Over 30 rohingyaer døydde på flyktningbåt

utenriks

Båten vart funnen og stansa etter at kystvakta hadde fått inn eit tips. Menneska om bord var utsvelta etter den lange ferda. Dei har forklart at dei som døydde undervegs, vart lempa over bord., skriv The Guardian.

– Dei som vart redda, vart ført i land på ei strand nær kystbyen Teknaf. Båten har vore til havs i 58 dagar, den siste veka i territorialfarvatnet vårt, seier løytnant Shah Zia Rahman.

– Området er sperra av, og av frykt for koronasmitte har det ikkje vore mogleg å avhøyre nokon enno, seier han.

Medium i hovudstaden Dhaka skriv at flyktningane truleg var på veg til Malaysia frå leirar i Bangladesh, men snudde fordi Malaysia har trappa opp patruljeringa til havs på grunn av koronapandemien. Bangladeshiske styresmakter vil undersøkje om flyktningane kan ha komme frå delstaten Rakhine i nabolandet Myanmar, der dei muslimske rohingyaene er ein forfølgd minoritet.

