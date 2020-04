MDG: Amazonas-hogst må få følgjer for handelssamarbeidet

utenriks

Ferske tal frå Brasils romforskingsinstitutt INPE viser at avskoginga i den største regnskogen i verda i dei tre første månadene i år auka med 50 prosent, samanlikna med same periode i fjor.

Medan det i dei første månadene i fjor vart brent og hogge eit 526 kvadratkilometer stort område i Amazonas, vart det i år rydda eit heile 796 kvadratkilometer stort område.

Må stille krav

– Dei Grøne meiner Noreg må stille krav om bevaring av regnskog i forhandlingane om ein frihandelsavtale med Brasil. Før det er på plass, bør ikkje Noreg underskrive nokon frihandelsavtale. Stortinget bør seie nei, seier MDGs utanrikspolitiske talsperson Sigrid Heiberg.

Ho viser til at Tyskland, som lenge har vore den fremste forsvararen av frihandelsavtalen, no varslar at dei vil seie nei til ein slik avtale med mindre Brasil får kontroll på avskoginga.

– Pengar er det einaste språket president Jair Bolsonaro forstår, seier Heiberg.

Regnskogmilliardar

Noreg har bidrege med heile 8,3 milliardar kroner for å bremse hogsten i Amazonas og på den måten redusere utslepp av skadelege klimagassar.

Etter at Bolsonaro kom til makta og opna opp for auka landbruk, gruvedrift og vasskraftutbygging i regnskogen, vart det slutt på dei norske utbetalingane.

Bolsonaros politikk bør òg få følgje for handelssamarbeidet med landet, meiner MDG.

– Regjeringa må slutte å late som om handel og klimapolitikk ikkje heng saman, seier Heiberg, som vil ha slutt på den store importen i oppdrettsnæringa og landbruket av soya frå Brasil.

Løysingar finst

– Ingen nordmenn ønsker å støtte næringar som bidreg til rasering av Amazonas. Viss oppdrettsnæringa og landbruket held fram med å kjøpe råvarer frå Bolsonaros Brasil, er det nettopp det vi gjer når vi et kylling eller laks frå norske fjøs og merdar. Felleskjøpet har nyleg lansert soyafritt kraftfôr, så løysingane finst, seier ho.

– Regjeringa bør òg bruke eigarskapet i Equinor og Hydro til å stille krav til den brasilianske regjeringa om ein ansvarleg regnskogpolitikk som føresetnad for vidare investeringar i landet, meiner Heiberg.

