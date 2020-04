Cuomo forlenger stenginga av New York

utenriks

Det siste døgnet er det meldt om 606 nye koronarelaterte dødsfall i New York, der det offisielle dødstalet no er oppe i 16.251.

Under den daglege pressekonferansen sin hevda Cuomo at delstaten gjer framgang i kampen mot smittespreiing, men han understreka at spreiinga må bremse betydeleg meir opp før det kan bli aktuelt å oppheve dei strenge tiltaka som er innførte.

Kva som skjer etter 15. mai, tør ikkje Cuomo å seie noko om.

– Eg veit ikkje. VI får sjå kva dataa fortel oss, sa han torsdag.

