Amnesty: Arbeidarar lurte med virustest – vart sende ut av Qatar

utenriks

– Det er urovekkande at styresmaktene i Qatar ser ut til å bruke pandemien til å kunne gjennomføre ytterlegare overgrep mot arbeidsinnvandrar. Covid-19 er inga unnskyldning for å behandle menneske på denne måten, seier Steve Cockburn, som er sjef for globale spørsmål i Amnesty International.

Amnesty har intervjua 20 gjestearbeidarar frå Nepal, som fortel at dei vart tekne av politiet i Qatar saman med hundrevis av andre og sende ut av landet.

Umenneskelege forhold

Før dei vart deporterte, budde mennene ifølgje Cockburn fleire dagar under umenneskelege forhold.

– Styresmaktene må gi desse arbeidarane erstatning og la dei vende tilbake viss dei ønsker det. Arbeidsgivarane må òg betale lønna deira, seier Cockburn.

Hundrevis av arbeidarar som jobba på stadionanlegg og andre anlegg som skal nyttast under VM i fotball i 2022, vart 12. og 13. mars bedne om å teste seg for koronavirus.

Dei vart likevel ikkje testa for viruset, men vart sende til interneringssenter der dei vart fråtekne personlege eigedelar. Deretter vart dei haldne i overfylte celler utan nok vatn og mat, ifølgje Amnesty.

To fekk tilbod om lønn

Av dei 20 mennene Amnesty intervjua, var det berre to arbeidarar som opplyste at dei fekk tilbod om lønn av arbeidsgivar. Ingen av arbeidarane som vart deporterte fekk likevel lønn.

Qatar seier i eit tilsvar til Amnesty at dei har avdekt personar som dreiv med ulovleg aktivitet som produksjon og sal av matvarer og forbodne stoff. Dette vart ifølgje Amnesty ingen av mennene informerte om.

Onsdag registrerte Qatar dei første tilfella av koronasmitte blant gjestearbeidarar som jobbar med førebuingar til VM i fotball.

Til saman har Qatar registrert 3.711 smittetilfelle så langt.

(©NPK)