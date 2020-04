Overskot i storbankar nesten halvert

utenriks

Nedturen kjem av i stor grad koronapandemien. Gjennom dei tre første månadene i år har Goldman Sachs sett av 937 millionar dollar for å dekke moglege tap på lån som følgje av smitteverntiltak. I tillegg har banken tapt pengar på eigne investeringar.

Uro i finansmarknaden gav derimot eit løft for handelsdivisjonen til investeringsbanken. Resultatet på 1,1 milliardar dollar svarer til drygt 11 milliardar kroner med dagens kurs.

Bank of America fekk ein liknande nedtur. Også der har store avsetningar i tilfelle misleghald av lån ført til at overskotet fall frå 7,3 milliardar dollar i første kvartal i fjor til 4 milliardar i same periode i år.

