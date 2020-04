utenriks

Ifølgje oversikta vart det registrert 2.407 koronarelaterte dødsfall i USA det siste døgnet. Det fører dødstalet opp i 26.047, fleire enn noko anna land i verda.

Auken kjem etter at det dei siste dagane er registrerte ein nedgang i talet på døde. Søndag og måndag vart det registrert litt over 1.500 dødsfall per døgn.

Over 600.000 amerikanarar har fått påvist covid-19-smitte. Hardast ramma er delstaten New York. Der døydde 778 personar siste døgn.

(©NPK)