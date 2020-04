Macron: Afrika treng gjeldsutsetjing under koronapandemien

utenriks

I eit intervju med Radio France Internationale ber han G20-landa vedta eit moratorium – gjeldsutsetjing – under finansministermøtet i gruppa onsdag.

Han seier òg at dette berre bør vere første steg mot ei total gjeldssletting for landa i Afrika.

– I krisetider må vi gi afrikanske økonomiar fred i staden for at dei skal betene renter på lån. Dette er eit svært viktig steg, og eg meiner det er eit enormt steg framover, seier han og understrekar at ein tredel av Afrikas eksportinntekter går til å betene gjeld.

– Det er galskap! Og vi har gjort problemet større dei siste åra. Vi må absolutt hjelpe Afrika med å bygge kapasiteten sin til å respondere på folkehelsekrisa og vi må hjelpe til økonomisk, seier han.

