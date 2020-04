Kamp mot desinformasjon viktig for mange Nato-land

utenriks

Allereie på førehand var dette noko som var løfta fram av Nato-sjef Jens Stoltenberg, og det vart òg teke opp av ministrane, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

– Alle var inne på dette med desinformasjonskampanjar og påverknadskampanjar. Enkelte er veldig opptekne av dette og har opplevd det i stor mon, og det må vi vere merksame på, seier han.

– Det er mellom anna snakk om forsøk på å så tvil om vestlege land er i stand til å takle krisa og om eit liberalt demokrati er riktig styresett i denne typen krise.

– Fakta og handling

Nato-sjef Jens Stoltenberg seier Nato jobbar saman med medlemslanda og EU for å identifisere og avsløre desinformasjon.

– Vi møter dette med fakta og handlingar, sa han etter møtet.

Det er ifølgje Bakke-Jensen ingen konkrete døme på at Noreg har opplevd dette, men han understrekar at det er viktig å ta fram den kritiske sansen når ein les nyheiter om pandemien.

– Det er òg viktig at vi held oppe tilliten mellom innbyggarane og styresmaktene i ei krise. Det kan bli fatalt om ein ikkje stoler på helsestyresmakter og politiske styresmakter, seier forsvarsministeren, som meiner vi klarer oss bra i Noreg.

– Eg synest vi er veldig flinke, og eg har veldig sans for at vi har ein fri offentleg samtale.

Forsvar er første prioritet

Samtidig som informasjonskampen er viktig, minner Bakke-Jensen om at første prioritet alliansen er å halde oppe evna til å skremme.

– Alle understrekar alvoret i situasjonen, men det er viktig å halde fokus. Nato er ein forsvarsallianse, som ikkje kan svekkast på grunn av ein epidemi. Derfor diskuterte vi mellom anna kva vi kan gjere for å skjerme mannskap så dei kan utføre operasjonane sine.

Stoltenberg påpeika at tryggingsutfordringane i verda ikkje forsvinn på grunn av pandemien.

– Snarare tvert imot. Potensielle motstandarar kan prøve å utnytte krisa. Terroristar kan føle seg styrkte, og vi ser at situasjonen i Afghanistan og Irak framleis er skjør, sa generalsekretæren.

Gjensidig bistand

Ministrane oppdaterte òg kvarandre på innsatsen mot pandemien. Medlemslanda har hjelpt kvarandre i kampen mot viruset, og både Italia og Nord-Makedonia takka Noreg for hjelpa med høvesvis helsepersonell og eit feltsjukehus.

– Det er nokre år sidan vi donerte sjukehuset, og vi har kursa personell og hjelpt til med kompetanse. No ser vi at det sjukehuset blir brukt som eit supplement til helsevesenet, seier forsvarsministeren.

Stoltenberg var på si side oppteke av å sikre at landa koordinerer innsatsen og bruker ressursane mest mogleg effektivt.

– Så langt har dei militære styrkane våre floge over 100 oppdrag og levert personell og utstyr. Dei har lagt til rette for bruk av 25 feltsjukehus og 25.000 sengeplassar. Eg har bede landa gjere kapasitetar tilgjengeleg slik at vår øvstkommanderande kan koordinere ytterlegare bistand, og eg takkar for dei tilboda som har komme i dag, sa han på den avsluttande pressekonferansen sin.

