IMF: Afrikas største økonomiske fall på 50 år

Økonomien i regionen kjem til å krympe med 1,6 prosent i år, ifølgje IMFs prognose.

– Moglegheita for at veksten kan trekke seg ytterlegare saman er framleis høg, seier Abebe Aemro Selassie, IMFs leiar for afrikansk utvikling.

– Ingen land kjem til å sleppe unna. Denne krisa er utan sidestykke og krev kraftig og handlekraftig støtte frå verdssamfunnet, seier han.

IMF skal gi 115 milliardar kroner til finansieringstiltak og gjeldslette til 32 land sør for Sahara som allereie har bede om hjelp, opplyser han.

