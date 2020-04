Danske barn tilbake på skulebenken medan smittetrykket minskar

utenriks

Dei siste vekene har koronautbrotet i Danmark bremsa kraftig opp. Det som blant fagfolk kallast smittetrykk – eller reproduksjonstal – har falle frå 2,4 i byrjinga av epidemien til 0,6.

Talet viser til kor mange personar ein smitta person overfører smitten til. Når smittetrykket er under 1,0, vil epidemien over tid bli mindre og mindre, ifølgje ekspertane, som likevel ikkje kan sjå bort frå ein ny smittebølgje viss folk ikkje lenger følgjer tilrådingar om sosial distanse og handhygiene.

Ingen gjensynsklem

Reduksjonen i smittetrykket har skjedd medan store delar av Danmark har vore stengt ned. Men onsdag starta den gradvise gjenopninga som statsminister Mette Frederiksen varsla før påske, noko som mellom anna betyr at barnehagane og skulane blir gjenopna.

Framleis må barn frå sjette klasse og oppover vente til 10. mai, og dei som er tilbake, må belage seg på å bruke mykje meir tid ute enn tidlegare. I tillegg må dei halde meir avstand til kvarandre og vaske hendene oftare.

Frederiksen sjølv tok onsdag turen til Lykkebo skule i Valby i København.

– Eg er mektig imponert. Barna er kjempeglade for å sjå vennene sine igjen, seier ho til TV 2 News.

– Fleire av barna fortalde at det var vanskeleg å ikkje gi dei beste vennene ein klem i berre gjensynsglede. Det forstår eg godt, skriv Frederiksen på Facebook etter besøket.

Den sosialdemokratiske regjeringa vedtok å stenge ned store delar av landet 11. mars som følgje av koronapandemien. Før påske varsla Frederiksen ei forsiktig gjenopning viss smittetala heldt fram med å gå riktig veg.

Ikkje involvert

Men opposisjonen meiner at dei i mykje større grad burde vore involvert i korleis gjenopninga skal føregå, noko som har ført til skarp kritikk frå mellom anna Venstre.

– Regjeringa har stengt ned landet utan ein konkret plan for korleis det skal opnast igjen. I dag er det pasientane som må betale prisen, skriv Venstres leiar Jakob Elleman-Jensen på Twitter. Han vil at fleire helseinstitusjonar skal få opne igjen.

Ifølgje Politiken ønsker fleire parti at den første fasen i gjenopninga òg skal gjelde frisørar, domstolar og såkalla etterskular, eit internatskuletilbod for tenåringar. Næringslivsorganisasjonen Dansk Erhverv vil dessutan at fleire butikkar og storsenter skal kunne halde ope igjen.

Tysdag varsla Frederiksen at ho vil gjenopne meir enn kva ho først har varsla, men kva det dreier seg om, er framleis uklart. Dei andre partia har fått komme med innspel og ønsker, og no blir det vurderte kva som skal med i neste omgang, både med omsyn til økonomien og smittefaren, melder Ritzau.

Andre fase

Etter planen skal den andre fasen i gjenopninga innleiast 10. mai. Då er det meininga at restaurantar, barar, frisørar, massørar, storsenter, idrettsforeiningar, bibliotek og kyrkjer skal kunne gjenopne.

Også heimekontor for offentleg tilsette skal gjelde fram til 10. mai, medan private verksemder allereie no kan la folk komme tilbake på arbeidsplassen, såframt det er helsemessig forsvarleg.

Grensene til Danmark blir verande stengt, og det kjem framleis til å vere forbode å samlast meir enn ti personar. I tillegg er alle større offentlege arrangement, mellom anna musikkfestivalar, avlyst til og med august.

