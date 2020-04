Tegnell forsvarer svensk koronastrategi etter forskaropprop

utenriks

Forskarane oppmodar i eit debattinnlegg i Dagens Nyheter tysdag politikarane til å gripe inn med «raske og radikale tiltak».

– Med tenestepersonar utan evner til å føresjå eller avgrense epidemien må dei folkevalde gripe inn, skriv dei ifølgje Aftonbladet, som har omtalt debattinnlegget.

Vil ikkje endre strategi

Forskarane tek til orde for at Sverige bør endre strategi for å kjempe mot koronautbrotet. Statistikk viser at det akkurat no døyr godt over ti gonger fleire av covid-19 i Sverige enn i Finland, som har betydeleg strengare restriksjonar.

Forskarane skriv òg at Folkhälsomyndigheten ved minst fire tilfelle har hevda at smittespreiinga har flata ut sjølv om det ikkje har vore riktig.

– Dei vil ikkje endre tilrådingane sine sjølv om Sveriges kurve byrjar å skilje seg radikalt frå nabolanda sine.

Over hundre nye døde

Svenske helsestyresmakter opplyste tysdag at 114 nye personar vart registrerte døde frå måndag til tysdag etter å ha vore smitta av koronaviruset. Det er ein markant auke samanlikna med dei to tidlegare dagane, då høvesvis 12 og 20 dødsfall vart registrerte.

Det er likevel vanskeleg å samanlikne tala fordi det er etterslep av registreringar i samband med helg og heilagdagar.

Det totale talet på døde no 1.033, ifølgje nye tal frå Folkhälsomyndigheten.

11.445 er stadfesta smitta i Sverige og 915 får eller har fått intensivbehandling.

Talet på tysdag betyr at nær kvar tiande person som har fått påvist smitte i Sverige, er død.

Forsvarar strategien

Statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten har tidlegare fått mykje kritikk for strategien i landet. Etter publiseringa av dei nye tala tysdag, fekk han spørsmål om han meiner at den svenske strategien framleis fungerer.

– Ja, svarte Tegnell, og viste til at New York har langt fleire dødsfall enn Sverige.

Han la til at ein skal vere forsiktig med å slå fast noko så tidleg i ein pandemisituasjon, men sa:

– Måten vi vernar våre eldre på er ingen fiasko for den andre strategien, sa Tegnell, som la til at nesten halvparten av alle dødsfall dreier seg om personar over 70 år på institusjonar, og at det er derfor tala er så høge.

Ny kriselov

Tegnell fekk òg spørsmål om kritikken frå dei 22 forskarane som meiner at Sveriges dødstal kan nærme seg Italias.

– Eg vil nekte for at vi ikkje har nokon gjennomarbeidd strategi og at dødstala er unøyaktige, svarte han.

– I Italia blir det no berre registrert dødsfall på sjukehus. Så det finst feil i artikkelen til forskarane, sa Tegnell.

Likevel sa han at Sverige har hatt ei uheldig utvikling når det gjeld korleis smitten har teke seg inn i institusjonane i landet, der eldre pådreg seg sjukdommen.

Førre helg vart det semje i Riksdagen om ei ny kriselov som skal gjere det lettare for regjeringa å fatte raske avgjerder og innføre strengare smitteverntiltak.

(©NPK)