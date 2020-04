Natos forsvarsministrar skal vurdere auka koronainnsats

utenriks

– Sjølv om vi har sett ein minkande vekst i nokre land, held covid-19 fram å ramme oss alle. Sjukdommen har ein frykteleg pris, seier generalsekretær Jens Stoltenberg i forkant av møtet.

Ministrane skal gå gjennom det Nato og medlemslanda gjer for å kjempe mot helsekrisa som gå føre seg.

– Avgjerande bistand

Møtet er ei oppfølging av eit utanriksministermøte for berre to veker sidan. Der fekk Natos militære leiing i oppdrag å opprette ei arbeidsgruppe for å trappe opp den militære bistanden til medlemslanda.

Stoltenberg ramsa opp ei rekke tiltak der Nato-land hjelper kvarandre med kompetanse og utstyr, og der Nato mellom anna står for logistikk og lufttransport.

– Det er gitt avgjerande bistand til den sivile innsatsen, inkludert feltsjukehus, sjukehusskip, pasienttransport, heimtransport av borgarar og desinfisering av offentlege område og grenser, sa Stoltenberg.

Noreg er blant landa som har bidrege med eit feltsjukehus til Natos nyaste medlemmer, Nord-Makedonia, men det norske samfunnet har òg fått hjelp i form av smittevernutstyr frå Natos eigne forsyningar.

Meir av det same

På møtet på onsdag skal ministrane sjå om Nato kan gjere meir.

– Det handlar om å trappe opp den typen støtte vi no bidreg med, å gi meir av den støtta landa ber om, og som vi ser vi kan skaffe, utdjupar Stoltenberg overfor NTB. Han seier det er viktig at amerikanske styrkar i Europa no har fått ordre om å hjelpe allierte her.

– Dei har store kapasitetar til å flytte pasientar. Å flytte sjuke på ein trygg måte er krevjande, men vi ser at det vi har utvikla gjennom fleire år med flytting av hardt såra frå slagmarka i Afghanistan, no kan brukast til å flytte smitta.

Stoltenberg påpeikar at Nato har hjelpt ved katastrofar før, men at det ofte har vore naturkatastrofar som flaum og jordskjelv, der eitt land er ramma, medan dei andre kan hjelpe.

– No er alle ramma. Då er det naturleg at ein er oppteke av å verne eiga befolkning. Men alle er ikkje ramma likt eller like mykje heile tida, og Natos oppgåve er å sjå etter overskotskapasitet, forklarer han.

– Vi skal sørge for riktig støtte på rett stad til rett tid og hjelpe landa å redde liv.

Kamp mot falsk informasjon

Nato-sjefen understreka òg at det er viktig å kjempe mot spreiing av falsk informasjon og forsøk på å utnytte krisa med propaganda.

– Vi ser at fleire statlege og ikkje-statlege aktørar prøver å spreie falsk informasjon og så splid mellom oss. Vi må jobbe for å identifisere, overvake og avsløre dette, sa Stoltenberg og la til at «ei open og transparent presse er det beste bolverket mot propaganda».

Stoltenberg gjentok òg at det er viktig å unngå at helsekrisa blir ei sikkerheitspolitisk krise. Han sa Natos styrkar er klare til innsats og at operasjonane til alliansen ikkje er ramma av koronakrisa.

Også Sverige, Finland og EUs utanrikssjef Josep Borrell deltek i videokonferansen onsdag ettermiddag.

– Koronaviruset kjenner ingen grenser, og vi står sterkare og tryggare saman med partnarane våre, understreka Stoltenberg.

