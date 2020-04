Koronastille ved Notre-Dame

utenriks

Ein heil verda følgde med i gru då flammane slukte taket på Notre-Dame den 15. april i fjor.

Eitt år seinare står byggkranane stille. Det kan spolere president den ambisiøse tidsplanen til Emmanuel Macron for gjenoppbygginga av den ikoniske katedralen i Paris.

Målet til Macron har vore å gjenopne Notre-Dame innan fem år, før OL i Paris i 2024.

Men koronaepidemien har no ført til full stans i arbeidet.

Var allereie forseinka

Arbeidet var allereie fleire månader forseinka på grunn av problem med å få reinsa området. Meir enn 300 tonn med bly frå taket smelta i brannen, og katedralen er no dekt av giftpartiklar som har vist seg vanskelege å fjerne.

Samtidig er sjølve strukturen skjør sjølv om ein har prøvd å sikre han. I vinter måtte arbeid ved katedralen bli stansa fleire gonger fordi vinden bles for hardt.

Dei 60–70 arbeidarane som normalt er i sving på staden, har ikkje eingong fått fjerna stillaset som stod i katedralen då brannen braut ut. Stillasrøyra smelta saman i infernoet, som starta medan det gjekk føre seg arbeid i katedralen for å renovere taket.

Planen er no å få på plass eit mellombels tak for å verne dei dyrebare kunstverka i katedralen frå regnet. Men det gamle stillaset må fjernast før dette kan skje.

Ønsker å ta opp att arbeidet

Brannårsaka er enno ikkje fastslått, men etterforskarane mistenkjer at sigarettglør eller ein elektrisk feil kan vere forklaringa.

Det er Jean-Louis Georgelin, ein femstjerners general med katolsk bakgrunn, som leiar gjenoppbygginga. Han håpar på å få teke opp att arbeidet snart, iallfall for dei såkalla ekorna, som heng i tau for å nå fram til område der det er for farleg å gå.

– For desse teknikarane, desse trapesartistane, er sosial distansering ein del av jobben, seier Georglin til nyheitsbyrået AFP.

Mykje står att

I sjølve skipet er mykje allereie rydda. Det gjorde det mogleg for erkebiskop Michel Aupetet å halde ein liten seremoni i katedralen på langfredag.

Men svært mykje står att, og sjefarkitekt Philippe Villeneuve fryktar at uventa utfordringar kan oppstå etter kvart som arbeidet skrid fram.

Ei oppgåve som allereie er kjend, er at heile orgelet må demonterast og dei nærare 8.000 orgelpipene blir reinsa nøye for blystøv som fall ned då taket og spiret kollapsa.

Men Georglin har framleis tru på at katedralen kan opnast igjen i april 2024, slik planen har vore.

– Mange folk har sagt at vi blir nøydde til å kutte svingane for å rekke det på fem år. Det er vondsinna kommentarar. Det er eit spørsmål om å jobbe iherdig, utan å nøle, seier han.

Usemje om stilval

Eit anna vanskeleg dilemma må framleis løysast: Skal katedralen byggjast akkurat opp att som den var, med tradisjonelle teknikkar og materiale, eller skal moderne utstyr og ekspertise inn?

President Macron har sagt at han er for å gi det nye spiret eit moderne preg.

Sjefarkitekt Villeneuve har på si side kontant avvist idear som å bygge spiret av glas eller å bygge ein takhage, og meiningsmålingar tyder på at franskmenn flest delar den meir konservative tilnærminga hans til gjenoppbygginga.

På grunn av koronaepidemien er det ikkje planlagt noka offisiell markering av årsdagen for brannen.

