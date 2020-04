utenriks

Mesteparten av den indiske befolkninga på 1,3 milliardar må dermed halde fram med å halde seg innandørs i tre veker til. Enkelte restriksjonar vil opphøyre i lite ramma område 20. april for å hjelpe fattige som er avhengige av å tene pengar for å få hjula til å gå rundt.

Under 10.000 indarar har så langt fått påvist koronasmitte, og 331 er døde. India er likevel blant landa i verda som har testa færrast for smitte sett opp mot folketalet, og mørketala blir derfor rekna for å vere store.

(©NPK)