IMF gir gjeldslette til 25 fattige land

utenriks

Direktør Kristalina Georgieva seier at tiltaket skal dekke gjeldsnedbetalingane deira til IMF over dei neste seks månadene slik at dei kan bruke pengar på viktig medisinsk utstyr og andre tiltak mot koronaviruset.

Dei fleste av dei 25 landa er i Afrika, men også Afghanistan, Jemen, Nepal og Haiti vil få hjelp.

IMF og Verdsbanken har tidlegare appellert til rike land om å avstå frå å krevje inn gjeld frå dei fattigaste landa frå mai i år til juni neste år.

Førre veke opplyste Verdsbanken at dei har sett til side 160 milliardar dollar for å hjelpe fattige land som blir ramma av koronaviruset.

(©NPK)