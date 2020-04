utenriks

– 12 barn skal sendast til Luxembourg onsdag og 50 til Tyskland laurdag, sa migrasjonsminister Notis Mitarachi til gresk radio tysdag.

Tidlegare på dagen skulda Human Rights Watch greske styresmakter for å ha sperra inne hundrevis av einslege mindreårige.

– Å halde barn sperra inne i skitne politiceller har alltid vore gale å gjere, men no blir dei òg utsett for risikoen for covid-19-infeksjonar, sa HRWs Hellas-forskar Eva Cosse.

