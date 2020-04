CDU utset truleg leiarval

utenriks

Det opplyser noverande partileiar Annegret Kramp-Karrenbauer.

Den nye leiaren vil vere i ein god posisjon til å bli ny regjeringssjef i Tyskland, skriv The Guardian. Merkel, som har vore statsminister sidan 2005, har sagt at ho ikkje stiller til attval. Ho har no sete i fire periodar og vil ikkje gå for ein femte.

Partiet har frå før avlyst eit ekstraordinært leiarvalmøte i april, og Kramp-Karrenbauer seier det blir meir og meir sannsynleg at dei ikkje vil velje ein ny leiar før på landsmøtet i desember.

