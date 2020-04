Bolsonaro i open strid med eigen helseminister

utenriks

I eit TV-sendt intervju tidlegare i april sa Bolsonaro at Mandetta ikkje har vist audmjukskap og sa òg at kven som helst kan få sparken. Nokre dagar seinare gjekk han òg ut mot medlemmer i regjeringa som var sjølvhøgtidelege.

Ytringane har vorte tolka som at Mandetta snart vil miste jobben. Ifølgje helseministeren sjølv skal dei kontortilsette til og med ha rydda pulten hans.

Konflikten har ført til at brasilianarar ikkje veit om dei skal lytte til presidenten eller helseministeren i landet, ifølgje Mandetta. Men han vil ikkje seie opp og har sagt at han er opplært til at ein lege aldri forlèt pasienten sin.

Det fekk Bolsonaro til å svare på denne måte:

– Ein lege forlèt ikkje pasienten, men pasienten kan byte lege, sa han i ein video i sosiale medium.

Bolsonaro har fleire gonger omtalte covid-19 som «ei lita forkjøling» og har ved ei rekke høve brote retningslinjer og koronatiltak ved å opptre i offentlegheita. I ein video kan ein sjå presidenten tørke nasen med handleddet for så å helse på ei eldre kvinne og fleire andre.

Helseministeren har på si side bede folk halde seg heime og oppmodar folk til å følgje retningslinjene frå lokale styresmakter, som i stor grad har lagt seg på ei strengare linje enn Bolsonaro.

