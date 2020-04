Asean diskuterer koronatiltak

utenriks

– Det er i desse mørke timane at Aseans solidaritet lyser opp i mørket, sa statsminister Nguyen Xuan Phuc i Vietnam i opningstalen tysdag.

Nedstengingstiltak har ført til at pandemien er under kontroll, hevda han, men han åtvara òg mot å kvile på laurbærblada og viste til at fleire medlemsland, blant dei Indonesia og Filippinane, fryktar at smittetala går til vêrs når dei byrjar å gjennomføre omfattande testing.

Vietnam var vert for møtet på tysdag. Ytterlegare samtalar skulle haldast seinare tysdag, også desse via videolink, då med ikkje-medlemslanda Kina, Japan og Sør-Korea.

Det var venta at samtalane skulle dreie seg om å bygge opp eit regionalt lager med medisinsk utstyr til bruk i naudssituasjonar, og å bygge opp eit regionalt fond for å kjempe mot pandemien.

Den økonomiske påverknaden til pandemien på regionen blir venta å bli omfattande og djup, ifølgje ein prognose frå Asean.

