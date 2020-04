42 døde på same sjukeheim i USA

utenriks

Minst 127 av i alt 163 bebuarar på Canterbury Rehabilitation Center i Henrico har testa positivt for viruset, melder Reuters.

Også minst 35 av dei tilsette har testa positivt, og fleire tilsette nektar å møte på jobb av frykt for å bli smitta. Det er i tillegg alvorleg mangel på smitteverneutstyr som masker og frakkar på sjukeheimen.

Direktøren på senteret seier for dårleg offentleg støtte er ei hovudårsak til at det går så gale. Det er for få private rom så bebuarar må bu tett saman, og kronisk mangel på personell.

(©NPK)