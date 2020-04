120.000 koronadøde og snart 2 millionar smitta

utenriks

Samtidig kom det tysdag meldingar om at legar og forskarar har byrja å oppdage seinskadar som påverkar lunger, hjarte, lever, nyrer, hjerne, hormonproduserande kjertlar og kretsløpet til blodet hos pasientar som har vorte friskmelde etter å ha vore smitta av covid-19.

Særleg skal lever og hjarte ha vorte påverka hos friskmelde pasientar i Kina. I Noreg skal Akershus universitetssjukehus kartleggje seinskadar hos koronapasientar.

WHO åtvarar

– Vi veit at covid-19 spreier seg raskt, og vi veit at det er dødeleg, ti gonger så dødeleg som svineinfluensapandemien i 2009, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Verdshelseorganisasjonen åtvarar derfor mot å lette på alle tiltaka som har bidrege til å bremse virusspreiinga.

– Viss restriksjonane blir oppheva for tidleg, kan det føre til ei ny bølgje dødsfall, seier WHO-sjefen.

Ein effektiv vaksine for å stanse spreiinga av viruset er truleg mellom 12 og 18 månader unna.

Derfor vel mange land å følgje råd frå WHO om å ikkje oppheve restriksjonane for tidleg.

Forlenger tiltak

New Zealand er blant dei. Landet har passert toppen av smittekurven, kunngjorde statsministeren tysdag. Ho bad likevel innbyggjarane stålsetje seg for ei tid med fortsette restriksjonar.

– Vi har vore relativt suksessfulle. Eg ønsker ikkje å øydeleggje suksessen eller oppofringa som newzealendarane har gjort, sa statsminister Jacinda Ardern tysdag då ho vart spurd om regjeringa vil lette på stenginga.

Statsminister Boris Johnson i Storbritannia har personleg erfaring med koronaviruset etter å ha vore smitta. Han åtvarar om at smittetoppen enno ikkje har vorte nådd og at stenginga derfor blir venta å halde fram.

I Frankrike er situasjonen i ferd med å stabiliserast, uttalte president Emmanuel Macron måndag. Men han ser ingen grunn til å lempe på tiltaka og forlenger stenginga i minst ein månad til.

Mørketal

I India, der 1,3 milliardar menneske er rørte av stengingstiltak, kunngjorde president Narendra Modi tysdag at tiltaka skal forlengast i tre veker til, til 3. mai.

Berre 331 er døde og under 10.000 har fått påvist koronasmitte i India. Men landet er blant dei i verda som har testa færrast for smitte sett opp mot folketalet. Mørketala blir rekna å vere store.

Slik er situasjonen òg i andre store og folkerike land som Pakistan, Indonesia, Nigeria og Etiopia.

I fattige land har ein ikkje økonomiske musklar å ty til. Nigerias president Muhammadu Buhari ber innbyggjarane om å halde ut medan stenginga der blir forlengt.

Økonomisk kalddusj

Rike land, som Noreg, Danmark og Austerrike, har varsla nedtrapping av tiltaka. I Spania, der smittetalet er det nest høgast i verda og der dødstalet er det tredje største i verda, var hundretusen tilbake på jobb måndag.

Kina, som er den nest største økonomien i verda, byrja å gjenopne industri og næringsliv førre månad. Handelstal tysdag viser at eksporten i landet har falle kraftig til no i år.

I USA, landet som har både flest smitta og døde, sa president Donald Trump måndag at toppen truleg er nådd. Han ønsker å gjenopne den største økonomien i verda så fort som mogleg.

Berre i delstaten New York er over 10.000 døde. Der åtvarar guvernør Andrew Cuomo mot å tru at ting plutseleg blir normalisert.

– Det kjem ikkje til å bli som om vi skrur på ein brytar, alle går ut av husa sine, set seg i bilen, vinkar og klemmer kvarandre, og økonomien er i gang igjen, seier Cuomo.

