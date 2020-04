utenriks

Ifølgje svenske helsestyresmakter har 10.151 av dei rundt 55.000 som til no er testa for koronaviruset, testa positivt.

Tal attgjevne av Worldometer viser at Noreg har gjennomført over 123.000 testar, over dobbelt så mange som Sverige.

Målt i forhold til folketalet har Noreg testa over fire gonger så mange.

