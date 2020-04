Trump held fram kritikken av WHO

utenriks

– Dei tok feil på mange vis. Dei undervurderte faren, sa Trump på sin daglege pressekonferansen onsdag kveld.

Det skjer etter at WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus tok til motmæle tidlegare onsdag og bad Trump unngå å politisere pandemien.

Trump trua tysdag med å kutte i midlane til FN-organisasjonen. USA er den største enkeltgivaren til WHO, og Trump meiner organisasjonen burde kalla viruset ein pandemi tidlegare.

«Ikke rettferdig»

Trump kallar avgjerda om å innføre dei strenge reiserestriksjonane for reisande frå Kina og Europa «en vanskelig avgjørelse» og viser til at Tedros var usamd i ho.

– Vi tok ei avgjerd mot WHO. Så når han seier at vi ikkje skal politisere, er det jo han som politiserer. Eg kan ikkje tru at han snakkar om politikk. Kina bruker 42 millionar og vi bruker 450 millionar, og alt ser ut til å gå den kinesiske vegen. Det er ikkje rettferdig overfor oss eller resten av verda, sa Trump.

Den siste tilgjengelege overføringa viser at USA gir 116 millionar dollar til organisasjonen for perioden 2020 til 2021. I tillegg kjem støtte til ulike prosjektet på mellom 100 og 400 dollar årleg. I 2017 gav USA over 400 millionar i slike frivillige tilskot, viser ei oversikt frå WHO.

Åtvara om politisering

Etter Trumps første truslar om å halde tilbake midlar til WHO, oppmoda Tedros Kina og USA om å samarbeide for å kjempe mot viruset i staden for å rette peikefingrar mot kvarandre.

– Merksemda til alle politiske partar bør vere på å redde folka sitt. Ver så snill å ikkje politiser dette viruset, sa Tedros.

Tedros sa òg at han forventar at USA held oppe den økonomiske støtta si til Verdshelseorganisasjonen og han takka amerikanarane for deira «sjenerøse» bidrag.

Holder tilbake støtte

Trump gjentok onsdag at pengane blir haldne tilbake inntil vidare.

– Eg trur dei må endre prioritering. For prioriteringa er at alle bør behandlast likt, sa Trump etter å ha lista opp bidraga til WHO dei siste åra. I fjor var det på 450 millionar dollar.

– Vi skal undersøkje saka og bestemme oss for kva vi gjer. I mellomtida held vi tilbake, sa Trump.

Støtte frå Pompeo

Utanriksminister Mike Pompeo stadfesta det tidlegare på pressekonferansen.

– Vi vurderer finansieringa til WHO. Vi må sørge for at alle typar organisasjonar fungerer og leverer på det dei skal levere på. I tilfelle med WHO har dei ikkje gjort det, sa Pompeo.

Trump har fleire gonger kritisert WHO og foreslo i februar å kutte kraftig i budsjettet til organisasjonen, skriv The Guardian.

