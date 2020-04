utenriks

Tala er henta frå kontinuerlege oppteljingar i regi av Worldometer og viser at det største talet smitta er i USA med 435.160 tilfelle.

USA har òg registrert det største dødstalet på eit døgn, med 1.922 døde frå tysdag til onsdag. Rundt 14.800 personar er døde i landet.

Storbritannia kunngjorde òg onsdag det største dødstalet i landet på eit døgn. Ein auke på 938 døde gjorde at Storbritannia no har over 7.000 dødsfall relaterte til koronaviruset.

(©NPK)