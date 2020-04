Italia kan lette på restriksjonane seinare denne månaden

utenriks

– Det er sannsynleg at viss forskarar godtek det, så kan vi byrje å mjuke opp på nokre tiltak allereie denne månaden, seier Conte i eit intervju med BBC.

Han viser til at ekspertar stadfestar at kurven over koronasmitta har snudd og byrja å stabilisere seg i Italia.

– Vi er overtydde om at viss vi held fram slik, vi vil komme oss over den verste fasen. Men vi kan ikkje gå frå nedstengning til å liberalisere all økonomisk aktivitet. Vi må gjere det gradvis, seier Conte.

Italia har førebels registrert 17.669 dødsfall knytte til koronaviruset, fleire enn noko land i verda.

