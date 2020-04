utenriks

– Talet på legar som har døydd som følgje av covid-19, er no 100 – kanskje for augneblinken 101, seier ein talsperson for FNOMCeO.

Dødstalet omfattar òg pensjonerte legar som vart bedne om å bidra i kampen mot koronaviruset.

Italienske medium har òg meldt at 30 sjukepleiarar eller sjukepleiarassistentar har døydd som følgje av covid-19.

Italia har førebels registrert 17.669 dødsfall knytte til koronaviruset, fleire enn noko anna land i verda.

