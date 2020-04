Fransk epidemiolog: Fedme ein vesentleg risikofaktor

utenriks

Den franske sjefepidemiologen Jean-François Delfraissy peikar mellom anna på ein studie av svineinfluensa-utbrotet i 2009, som konkluderte med at faren for å hamne på sjukehus var dobbelt så stor hjå folk med fedme som hos andre, skriv nyheitsbyrået Reuter

Han viser òg til ei folkehelsestudie frå University of Michigan som konkluderer med at folk med fedme er smittsame over lengre tid, og dermed kan bidra til at smitten brer seg blant ein større del av befolkninga.

Unge kan rammast

Delfraissy, som leiar det faglege rådet franske styresmakter forhøyrer seg med under koronakrisa, er bekymra for ungdom som blir smitta av viruset.

– Det kan slå ut unge menneske, særleg dei med fedme. Dei som er overvektige, må verkeleg passe på, sa epidemiologen i eit intervju med franceinfo radio.

40 prosent av amerikanarane

Epidemiologen meiner 25 prosent av Frankrikes befolkning lever med stor risiko for koronaviruset anten fordi dei er gamle, har andre sjukdommar eller lir av fedme. Spesielt bekymra er han for befolkninga i USA, der over 40 prosent av befolkninga er alvorleg overvektige.

Helsedirektoratet i Noreg har ikkje definert folk med fedme eller overvekt som noko spesiell risikogruppe i samband med koronapandemien, men reknar med at røyking og fedme kan auke risikoen for sjukdom.

(©NPK)