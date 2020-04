USAs fungerande marineminister går av etter å ha latterleggjort skipssjef

utenriks

Forsvarsminister Mark Esper stadfestar Modlys oppseiing på Twitter og skriv at marineministeren sa opp frivillig.

Modly leverte tidlegare tysdag oppseiinga si til forsvarsministeren, og informerte samstundes staben sin at han går av, melde amerikanske medium.

President Donald Trump støttar oppseiinga og kallar det ei uselvisk avgjerd. Trump lufta måndag moglegheita for å involvere seg i saka, men seier han ikkje hadde noko med oppseiinga å gjere, skriv nyheitsbyrået Reuters.

– Heile saka var veldig uheldig. Skipssjefen skulle ikkje ha skrive det brevet. Han trong ikkje vere Ernest Hemingway. Han gjorde ein feil, men han hadde ein dårleg dag, sa Trump på den daglege pressekonferansen sin i Det kvite hus.

Det var torsdag førre veke at Modly gav Brett Crozier, skipssjef på hangarskipet USS Theodore Roosevelt, sparken etter at Crozier hadde varsla om at det var eit utbrot av koronavirus om bord. Crozier var sjølv ein av dei som var smitta.

I eit fire sider langt brev skreiv Crozier kva som burde gjerast for å verne gastane om bord mot smitte. Modly meinte at skipssjefen hadde varsla for mange om utbrotet og dermed var ansvarleg for at det vart leke til pressa, og kalla han ein «idiot» og «for naiv», skriv CNN.

