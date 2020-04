Pave Frans: Enkelte europeiske politikarar minner om Hitler

utenriks

Kritikken vart framstilt i den britiske katolske vekeavisa The Tablet. Her kritiserer paven det han karakteriserte som populistiske talar og «selektive» politiske avgjerder han no ser bli teke i Europa.

– Det er altfor lett å bli mint om Hitlers talar i 1933, som ikkje var så forskjellig frå dei talane vi no høyrer frå enkelte europeiske politikarar, seier paven, utan å utdjupe vidare kva eller kven han har i tankane.

Liv føre pengar

Medan debatten under trusselen frå koronaviruset fleire stadar dreier seg om ein skal halde økonomien og næringslivet i gang, brukar paven høvet til å seie at liv ikkje må ofrast «i denne verda av pengar».

Paven siktar til at liv kan gå tapt dersom ein lempar på reglar som er meinte å verne folk mot smitte.

På nett

Koronapandemien har ført til store endringar for den katolske påskefeiringa. Både Petersplassen og Peterskyrkja er stengde for folk, men messene og talane blir sendt direkte på nettet.

I intervjua med The Tablet seier paven at han no ber oftare og tenkjer mykje på folk.

– Det eg er mest oppteke av no er korleis eg kan leie og få folket nærare gud, seier paven, som viser til dei digitale gudstenestene sine.

(©NPK)