EU-domstolen ber Polen stanse omstridd disiplinærlov

Striden føyer seg inn i ei breiare bekymring EU-kommisjonen har knytt til utviklinga i Polen.

EU-kommisjonen meiner lova, som gir makt til å etterforske og straffe vanlege dommarar for rettsavgjerdene deira, er underlagt for mykje politisk innverknad.

Dei har kravd at EU-domstolen undersøkjer lova, noko som no fører til at Polen blir bedt om å stanse ho inntil det er fastslått om ho er i tråd med EU-reglar.

Trass i rettsavgjerder i EU og Polens høgsterett, har ikkje disiplinærlova vorte avvikla.

