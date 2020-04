Afghanistan lauslèt 100 Taliban-fangar

utenriks

Regjeringa og Taliban har sidan førre veke forhandla om dei siste detaljane for ei fangeutveksling som i utgangspunktet skulle skjedd 10. mars. Utvekslinga skal etter planen opne for fredsforhandlingar.

Det har likevel vore usemjer, mellom anna knytt til Talibans krav om kven som skal bli lauslatne.

– 100 Taliban-fangar blir lauslatne i dag, seier talsperson Javid Faisal for Afghanistans nasjonale tryggingsråd.

Han legg til at regjeringa no gjer som den har lova, og at fredsprosessen kan gå framover.

(©NPK)