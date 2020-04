utenriks

WHO har til så lenge ikkje komme med overordna tilrådingar for korleis land og regionar skal gå fram for å lette på restriksjonar som er innførte for å redusere spreiinga av koronaviruset.

Men organisasjonen oppmodar til ikkje å lempe på restriksjonane for tidleg.

– Det er det same som når du er sjuk sjølv. Står du opp av senga for tidleg og set i gang for raskt, så risikerer du tilbakefall, sa WHO-talsmann Christian Lindmeier på ein pressekonferanse via video tysdag, ifølgje Reuters.

