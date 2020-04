Taliban avbryt samtalar om fangeutveksling

utenriks

– Utsendingane våre vil ikkje delta i resultatlause møte, seier ein talsmann for Talibans politiske kontor i Qatar, Suhail Shaheen.

USA inngjekk i februar ein avtale med Taliban som opnar for amerikansk tilbaketrekking frå landet og direkte forhandlingar om ein fredsavtale mellom opprørarane og regjeringa i Kabul.

Forhandlingane skulle etter planen ha starta i Oslo 10. mars, men president Ashraf Ghani har til no nekta å gå med på punktet i avtalen om lauslating av 5.000 Taliban-fangar.

Taliban, som har tilbode seg å lauslate 1.000 fangar, seier at fangeutveksling er ein føresetnad for at dei set seg til forhandlingsbordet.

Ein delegasjon frå Taliban har den siste veka sete i fleire møte med regjeringa, men utan at det er oppnådd semje.

– Fangelauslatinga blir av stadig nye grunnar utsett, seier Suhail Shaheen.

Søndag åtvara opprørsrørsla om at avtalen dei har inngått med USA, no er i ferd med å bryte saman.

(©NPK)