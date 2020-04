India fjernar restriksjonar på medisineksport

utenriks

Kunngjeringa kjem timar etter den amerikanske presidenten Donald Trump langa ut mot India og trua med hemn dersom New Delhi ikkje løfta restriksjonane på slike medisinar.

Det var laurdag at indiske styresmakter innførte restriksjonar på legemiddelet hydroksyklorokin, den billege malariamedisinen som Trump meiner kan bli viktig i kampen mot viruset.

I mars la India restriksjonar på eksport av 26 farmasøytiske medisinar og ingrediensar, inkludert paracetamol. Restriksjonane vart sett i verk for å sikre seg nok i møte med det aukande talet på koronasmitta innanfor eigne grenser.

Til saman står India og Kina for produksjonen av 80 prosent av råstoffa til legemiddelindustrien i verda. Mange land, mellom dei Noreg, har ytra bekymring for legemiddelmangel etter at portforbodet i India vart innført.

Måndag kveld løfta landet restriksjonar på 14 medisinar.

(©NPK)