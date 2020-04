Dominic Raab: – Dette kom som eit sjokk på oss alle

utenriks

– Dette kom som eit sjokk på oss alle. Han er ikkje berre statsminister, ikkje berre sjefen vår, men også ein kollega og vennen vår, seier Raab på ein pressekonferanse tysdag.

Utanriksministeren, som fungerer som statsminister i Storbritannia medan Johnson er sjuk, seier at statsministeren får den beste hjelpa han kan få.

Statsministeren, som testa positivt på koronaviruset for nesten to veker sidan, vart innlagt på sjukehus søndag og flytta over til intensivavdeling måndag.

Johnson har ifølgje Raab fått vanleg oksygenbehandling, og han pustar utan assistanse.

Raab stadfesta samtidig at det samla dødstalet i Storbritannia knytt til koronaviruset no er på 6.159.

(©NPK)