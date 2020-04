utenriks

Dei to tidlegare døgna auka dødstalet med høvesvis 674 og 643 i Spania, noko som gav håp om at toppen av pandemien kunne vere nådd.

Til saman 140.510 har fått påvist koronavirus i Spania, og av desse er 13.798 døde, ifølgje avisa El País.

Drygt 43.000 av dei som har fått påvist smitte i landet, er no friskmelde. For 7.069 av dei smitta vart tilstanden tysdag kalla for alvorleg eller kritisk.

(©NPK)